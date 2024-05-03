MultiBox Коробка распределительная с мембранными вводами IP66 100х100х50 Серая (со стикером) под пистолет
MultiBox Коробка распределительная с мембранными вводами IP66 100х100х50 Серая (со стикером) под пистолет
Референс: IMT351981
Коробка распределительная IP66. Внутренний размер - 100х100х50. Цвет - серый. Выполнена по технологии двухкомпонентного литья. Для ввода кабелей и труб имеет на каждой боковой стороне по 3 мембраны Ø20 мм (всего 12), которые надежно обхватывают кабель/трубу, плюс 2 ввода на дне коробки. Коробка предназначена для монтажа пристреливанием, например, при помощи газового пистолета. Крепежные отверстия имеют колодцы под ствол Ø11 мм. Огнестойкость-650°С.На дно наклеена этикетка для розничной продажи.
Спецификация
Технические характеристики
EC002600 Коробка/корпус для наружного монтажа на стену/потолок
Для взрывоопасной зоны по пыли (Ex) Нет (без)
Степень защиты (IP) IP66
Материал Пластик
Количество вводов 12
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|4690201026426
|11.05
|11.05
|5.75
|см.
|0.104
|кг.
BAG
|3
|—
|40
|шт.
|14690201026423
|30.8
|41.9
|31
|см.
|4.503
|кг.
P12
|4
|—
|960
|шт.
|—
|120
|80
|105
|см.
|120
|кг.
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Тип документа
Каталог
Каталог электроустановочных изделий 2024
Дата документа: 03/05/2024
Формат PDF
Размер 92.61 MB
Каталог электроустановочных изделий 2024
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Электроустановочные изделия производства Systeme Electric
Дата документа: 16/09/2024
Формат ZIP
Размер 318.59 MB
Электроустановочные изделия производства Systeme Electric
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