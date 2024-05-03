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IMT352951
MultiBox Коробка распределительная с мембранными вводами IP66 Ø80x50 Черная (со стикером) под пистолет
IMT352951

MultiBox Коробка распределительная с мембранными вводами IP66 Ø80x50 Черная (со стикером) под пистолет

Референс: IMT352951
Линейка MultiBox

Коробка распределительная IP66. Внутренний размер - Ø80x50. Цвет - чёрный. Выполнена по технологии двухкомпонентного литья. Для ввода кабелей и труб имеет на боковых сторонах 4 мембраны Ø20 мм, которые надежно обхватывают кабель/трубу. Еще один ввод имеется на дне коробки. Коробка предназначена для монтажа пристреливанием, например, при помощи газового пистолета. Крепежные отверстия имеют колодцы под ствол Ø11 мм. Огнестойкость-650°С.На дно наклеена этикетка c информацией для розничной продажи.

Спецификация
Технические характеристики
EC002600 Коробка/корпус для наружного монтажа на стену/потолок
Для взрывоопасной зоны по пыли (Ex) Нет (без)
Степень защиты (IP) IP66
Материал Пластик
Количество вводов 4
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.469020102632799.25.8 см. 0.061кг.
BAG
360шт.1469020102632430.741.331 см. 3.975кг.
P12
41440шт.12080105 см. 110кг.
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Тип документа
Центр загрузок Центр Поддержки Клиентов
Каталог
Каталог электроустановочных изделий 2024
Дата документа: 03/05/2024
Формат PDF
Размер 92.61 MB
Каталог электроустановочных изделий 2024
BIM модели
Электроустановочные изделия производства Systeme Electric
Дата документа: 16/09/2024
Формат ZIP
Размер 318.59 MB
Электроустановочные изделия производства Systeme Electric
Центр загрузок Центр Поддержки Клиентов
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