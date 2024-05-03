MultiBox Коробка распределительная с мембранными вводами IP66 100х100х50 Черная (со стикером) под пистолет

Коробка распределительная IP66. Внутренний размер - 100х100х50. Цвет - чёрный. Выполнена по технологии двухкомпонентного литья. Для ввода кабелей и труб имеет на каждой боковой стороне по 3 мембраны Ø20 мм (всего 12), которые надежно обхватывают кабель/трубу, плюс 2 ввода на дне коробки. Коробка предназначена для монтажа пристреливанием, например, при помощи газового пистолета. Крепежные отверстия имеют колодцы под ствол Ø11 мм.Огнестойкость-650°С.На дно наклеена этикетка для розничной продажи.