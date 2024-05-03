Продукты
IMT352981
MultiBox Коробка распределительная с мембранными вводами IP66 100х100х50 Черная (со стикером) под пистолет
IMT352981

MultiBox Коробка распределительная с мембранными вводами IP66 100х100х50 Черная (со стикером) под пистолет

Референс: IMT352981
Линейка MultiBox

Коробка распределительная IP66. Внутренний размер - 100х100х50. Цвет - чёрный. Выполнена по технологии двухкомпонентного литья. Для ввода кабелей и труб имеет на каждой боковой стороне по 3 мембраны Ø20 мм (всего 12), которые надежно обхватывают кабель/трубу, плюс 2 ввода на дне коробки. Коробка предназначена для монтажа пристреливанием, например, при помощи газового пистолета. Крепежные отверстия имеют колодцы под ствол Ø11 мм.Огнестойкость-650°С.На дно наклеена этикетка для розничной продажи.

Спецификация
Технические характеристики
EC002600 Коробка/корпус для наружного монтажа на стену/потолок
Для взрывоопасной зоны по пыли (Ex) Нет (без)
Степень защиты (IP) IP66
Материал Пластик
Количество вводов 12
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.469020102644011.0511.055.75 см. 0.104кг.
BAG
340шт.14690201026447304030 см. 4.57кг.
P12
4960шт.12080105 см. 127.65кг.
Документы
Фильтры
Тип документа
Центр загрузок Центр Поддержки Клиентов
Каталог
Каталог электроустановочных изделий 2024
Дата документа: 03/05/2024
Формат PDF
Размер 92.61 MB
Каталог электроустановочных изделий 2024
BIM модели
Электроустановочные изделия производства Systeme Electric
Дата документа: 16/09/2024
Формат ZIP
Размер 318.59 MB
Электроустановочные изделия производства Systeme Electric
Центр загрузок Центр Поддержки Клиентов
Подписаться на электронную рассылку Систэм Электрик
Совместимые продукты
IMT351981
 
MultiBox Коробка распределительная с мембранными вводами IP66 100х100х50 Серая (со стикером) под пистолет
Фильтры
Поиск
Корзина