Стяжка кабельная нейлоновая 380х7.6 Чёрная (100шт) в пакете с замком ЗИП-ЛОК
Стяжка кабельная нейлоновая 380х7.6 Чёрная (100шт) в пакете с замком ЗИП-ЛОК
Референс: IMT38076B
Кабельная стяжка Systeme Electric серии MultiSet в черном цвете предназначена для соединения кабелей и поводов в жгуты и их крепления к элементам строительных конструкций и кабельных лотков. - Широко применяются для организации кабельных трасс в щитовом оборудовании. - Температура эксплуатации: -40…+85°С - поставляется упаковками по 100 штук в пакете с ЗИП-замком и имеет длину 380 мм и ширину 7,6 мм. - Устойчивы к УФ-излучению и подходят для использования на открытых площадках.
Спецификация
Технические характеристики
EC000046 Стяжка кабельная (хомут стяжной)
Ширина ленты 7.6
Соотв. стандарту UL (Underwriters Laboratories , США) Да
Соотв. стандарту MIL Нет
Прозрачный Нет
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|4680409128220
|51
|16
|4
|см.
|0.433
|кг.
BAG
|3
|—
|15
|шт.
|14680409128227
|61
|22
|18.9
|см.
|7.245
|кг.
P12
|4
|—
|225
|шт.
|—
|120
|80
|115
|см.
|120
|кг.
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