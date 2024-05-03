Продукты
KA10-001B
ЭТЮД О/У ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ с самовозвратом 10 АХ, БЕЛЫЙ, Россия
KA10-001B
KA10-001B
KA10-001B
KA10-001B
KA10-001B

ЭТЮД О/У ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ с самовозвратом 10 АХ, БЕЛЫЙ, Россия

Референс: KA10-001B
Линейка Etude
Ознакомиться с рекомендованной заменой

Выключатель Systeme Electric (ранее Schneider Electric) ЭТЮД (белый, открытой установки) кнопочный с самовозвратом предназначен для применения в сетях до 250В, на ток до 10А. Выключатель подходит для большинства типов ламп, включая люминесцентные. Он прост в установке и удобен в применении. Сделано в России.

Спецификация
Референсы на замену:
РеференсКоличествоРеференс на заменуКоличество на заменуДата замены
KA10-002B1KA10-001B130.06.2021
KA10-002K1KA10-001B130.06.2021
Технические характеристики
EC000029 Кнопочный, самовозвратный, карточный выключатель
Цвет изделия Белый
С подсветкой Нет
Цвет по RAL 9003
Ширина устройства 61
Основные характеристики
Серия Этюд
Тип продукта кнопка
Цветовой оттенок Белый
Сегмент рынка Малые коммерческие предприятия Жилищный сектор
Комплектация изделия механизм в сборе
Дополнительные характеристики
Номинальный ток 10 AX в 250 В
Код совместимости кА1
Тип контактов 1 Н.О.
Описание полюсов 1P
Длина зачистки проводов 11 мм
Условия эксплуатации
Стандарты ГОСТ Р 51324.1:2005
Степень защиты ip IP20
Сертификаты ГОСТ Р
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.46070989405131610.53.7 см. 0.059кг.
CAR
225шт.460709894052037.218.68 см. 1.608кг.
BAG
3200шт.460709894182438.438.433.2 см. 13.381кг.
P12
43600шт.12080114.6 см. 258.852кг.
Логистические данные Нетто
Глубина 35 мм
Высота 61 мм
Ширина 61 мм
Документы
Фильтры
Тип документа
Центр загрузок Центр Поддержки Клиентов
Каталог
Каталог электроустановочных изделий 2024
Дата документа: 03/05/2024
Формат PDF
Размер 92.61 MB
Каталог электроустановочных изделий 2024
Каталог
Каталог для дизайнеров 2024
Дата документа: 31/05/2024
Формат PDF
Размер 9.99 MB
Каталог для дизайнеров 2024
BIM модели
Электроустановочные изделия производства Systeme Electric
Дата документа: 16/09/2024
Формат ZIP
Размер 318.59 MB
Электроустановочные изделия производства Systeme Electric
С-ТР ТС-НВО
ЕАЭС RU С-RU.АТ21.В.00035_20
Формат PDF
Размер 1.52 MB
Срок действия: 25/03/2020 - 25/03/2025
ЕАЭС RU С-RU.АТ21.В.00035_20
Назад Далее
Центр загрузок Центр Поддержки Клиентов
Подписаться на электронную рассылку Систэм Электрик
Рекомендуемые продукты
IMT350941
 
КОРОБКА РАСПРЕД.ОТКР.УСТАНОВКИ D80X40 (внутр.размеры), габариты D100х48, IP55, 4 сальника DIY
IMT351221
 
КОРОБКА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ДЛЯ СПЛОШНЫХ СТЕН 100X100X50 DIY
IMT351611
 
КОРОБКА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ДЛЯ ПОЛЫХ СТЕН 100X100X50 DIY
IMT351581
 
Коробка IMT35150 c соед-лем IMT35180 DIY
IMT350921
 
КОРОБКА РАСПРЕД. ОТКР.УСТАНОВКИ 85X85X40 (внутр.размеры), габариты 110х110х48, IP55, 6 сальников DIY
IMT351601
 
КОРОБКА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ДЛЯ ПОЛЫХ СТЕН 80(77)X45 DIY
LEX1420572MR
 
МОНТАЖНАЯ КОРОБКА ПОД БЕТОН С ВИНТАМИ
IMT35101
 
КОРОБКА УСТАНОВОЧНАЯ ДЛЯ СПЛОШНЫХ СТЕН 68(65)X60
KM-252
 
КОРОБКА УСТАНОВОЧНАЯ С/У 2-Я
Фильтры
Поиск
Корзина