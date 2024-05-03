ЭТЮД О/У ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ с самовозвратом 10 АХ, КРЕМОВЫЙ, Россия

Выключатель Systeme Electric (ранее Schneider Electric) ЭТЮД (кремовый, открытой установки) кнопочный с самовозвратом предназначен для применения в сетях до 250В, на ток до 10А. Выключатель подходит для большинства типов ламп, включая люминесцентные. Он прост в установке и удобен в применении. Сделано в России.