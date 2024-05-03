ЭТЮД IP44 О/У ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ с самовозвратом 10 АХ,СЕРЫЙ, Россия
ЭТЮД IP44 О/У ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ с самовозвратом 10 АХ,СЕРЫЙ, Россия
Референс: KA10-041C
Выключатель Systeme Electric (ранее Schneider Electric) ЭТЮД (кремовый, открытой установки) кнопочный с самовозвратом предназначен для применения в сетях до 250В, на ток до 10А. Выключатель подходит для большинства типов ламп, включая люминесцентные. Он удобен в применении и отлично подходит для ванной комнаты (IP44). Сделано в России.
Спецификация
Технические характеристики
EC000029 Кнопочный, самовозвратный, карточный выключатель
Цвет изделия Серый
С подсветкой Нет
Ширина устройства 66
Номинальное напряжение 250
Основные характеристики
Цветовой оттенок грифель
Сегмент рынка Малые коммерческие предприятия Жилищный сектор
Серия Этюд Etude
Комплектация изделия механизм в сборе
Тип продукта кнопка
Дополнительные характеристики
Тип контактов 1 Н.О.
Монтаж устройства открытый
Тип покрытия глянцевое
Режим фиксации винтами
Функции переключения на 1 направление
Условия эксплуатации
Степень защиты ip IP44
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|4690201011439
|17.5
|12.5
|5.1
|см.
|0.094
|кг.
CAR
|2
|—
|14
|шт.
|4690201011446
|37.2
|18.6
|8
|см.
|1.439
|кг.
BAG
|3
|—
|112
|шт.
|14690201011443
|38.4
|38.4
|33.2
|см.
|12.036
|кг.
P12
|4
|—
|2016
|шт.
|—
|120
|80
|114.6
|см.
|234.633
|кг.
Документы
Фильтры
Тип документа
Каталог
Каталог электроустановочных изделий 2024
Дата документа: 03/05/2024
Формат PDF
Размер 92.61 MB
Каталог электроустановочных изделий 2024
Каталог
Каталог для дизайнеров 2024
Дата документа: 31/05/2024
Формат PDF
Размер 9.99 MB
Каталог для дизайнеров 2024
BIM модели
Электроустановочные изделия производства Systeme Electric
Дата документа: 16/09/2024
Формат ZIP
Размер 318.59 MB
Электроустановочные изделия производства Systeme Electric
С-ТР ТС-НВО
ЕАЭС RU С-RU.АТ21.В.00035_20
Формат PDF
Размер 1.52 MB
Срок действия: 25/03/2020 - 25/03/2025
ЕАЭС RU С-RU.АТ21.В.00035_20
Подписаться на электронную рассылку Систэм Электрик
Рекомендуемые продукты