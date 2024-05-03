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KC10-002K
ЭТЮД С/У ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ с самовозвратом с подсветкой 10 АХ, КРЕМОВЫЙ, Россия
KC10-002K
KC10-002K
KC10-002K
KC10-002K

ЭТЮД С/У ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ с самовозвратом с подсветкой 10 АХ, КРЕМОВЫЙ, Россия

Референс: KC10-002K
Линейка Etude

Выключатель Systeme Electric (ранее Schneider Electric) ЭТЮД (серый, скрытой установки) кнопочный с самовозвратом предназначен для применения в сетях до 250В, на ток до 10А и подсветкой, что делает его легко находимым при отсутствии освещения. Выключатель подходит для большинства типов ламп, включая люминесцентные. Сделано в России.

Спецификация
Технические характеристики
EC000029 Кнопочный, самовозвратный, карточный выключатель
Цвет изделия Кремовый
С подсветкой Да
Ширина устройства 81
Номинальное напряжение 250
Основные характеристики
Сегмент рынка Жилищный сектор Малые коммерческие предприятия
Тип продукта Кнопка с подсветкой
Комплектация изделия механизм в сборе
Серия Этюд
Цветовой оттенок кремовый
Дополнительные характеристики
Монтаж устройства открытый
Режим фиксации винтами
Номинальный ток 10 AX в 250 В
Описание полюсов 1P
Функции переключения на 1 направление
Условия эксплуатации
Степень защиты ip IP20
Сертификаты ГОСТ Р
Стандарты ГОСТ Р 51324.1:2005
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.46070989409331611.54.9 см. 0.061кг.
CAR
220шт.460709894094037.218.610.6 см. 1.365кг.
BAG
3120шт.460709894203638.438.433.2 см. 8.712кг.
P12
42160шт.12080114.6 см. 174.799кг.
Логистические данные Нетто
Глубина 47 мм
Высота 81 мм
Ширина 81 мм
Документы
Фильтры
Тип документа
Центр загрузок Центр Поддержки Клиентов
Каталог
Каталог электроустановочных изделий 2024
Дата документа: 03/05/2024
Формат PDF
Размер 92.61 MB
Каталог электроустановочных изделий 2024
Каталог
Каталог для дизайнеров 2024
Дата документа: 31/05/2024
Формат PDF
Размер 9.99 MB
Каталог для дизайнеров 2024
BIM модели
Электроустановочные изделия производства Systeme Electric
Дата документа: 16/09/2024
Формат ZIP
Размер 318.59 MB
Электроустановочные изделия производства Systeme Electric
С-ТР ТС-НВО
ЕАЭС RU С-RU.АТ21.В.00035_20
Формат PDF
Размер 1.52 MB
Срок действия: 25/03/2020 - 25/03/2025
ЕАЭС RU С-RU.АТ21.В.00035_20
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