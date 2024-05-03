W59 1-постовая РАМКА, ШАМПАНЬ
W59 1-постовая РАМКА, ШАМПАНЬ
Референс: KD-1-48
Рамка Systeme Electric (ранее Schneider Electric) W59 (цвет шампань) одноместная. - Позволяет гармонично вписать электроустановочное изделие в интерьер помещения. - Корпус изделия выполнен из высококачественного ABS-пластика.
Спецификация
Технические характеристики
EC000007 Рамка для электроустановочных устройств
Количество постов по вертикали 1
Количество модулей по горизонтали (для модульных серий) 1
Степень защиты (IP) IP20
Прозрачный Нет
Основные характеристики
Тип продукта рамка
Тип покрытия окрашенный
Режим фиксации защёлкивание
Количество постов 1-постовая
Оттенок цвета накладки золотой
Дополнительные характеристики
Материал ABS (акрилонитрил-бутадиен-стирол)
Вес нетто 0.0122 кг
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|4607050339218
|16.5
|10.5
|1.1
|см.
|0.014
|кг.
CAR
|2
|—
|15
|шт.
|14607050339215
|23.2
|19.5
|8.9
|см.
|0.306
|кг.
BAG
|3
|—
|90
|шт.
|24607050339212
|40.4
|24.2
|28.8
|см.
|2.131
|кг.
P12
|4
|—
|2700
|шт.
|—
|120
|80
|101.4
|см.
|81.904
|кг.
Логистические данные Нетто
Глубина 9 мм
Высота 85 мм
Ширина 85 мм
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