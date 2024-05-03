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KD-2-28
W59 2-постовая РАМКА, СЛОНОВАЯ КОСТЬ
KD-2-28

W59 2-постовая РАМКА, СЛОНОВАЯ КОСТЬ

Референс: KD-2-28
Линейка W59

Рамка Systeme Electric (ранее Schneider Electric) W59 (цвет слоновая кость) двухместная. - Позволяет гармонично вписать электроустановочное изделие в интерьер помещения. - Корпус изделия выполнен из высококачественного ABS-пластика.

Спецификация
Технические характеристики
EC000007 Рамка для электроустановочных устройств
Количество постов по вертикали 2
Количество модулей по горизонтали (для модульных серий) 1
Степень защиты (IP) IP20
Прозрачный Нет
Основные характеристики
Оттенок цвета накладки слоновая кость
Серия W59
Тип покрытия глянцевое
Режим фиксации защёлкивание
Количество постов 2-постовая
Дополнительные характеристики
Вес нетто 0.0214 кг
Материал ABS (акрилонитрил-бутадиен-стирол)
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.460705033548723.510.51.1 см. 0.023кг.
BAG
360шт.1460705033548440.424.214 см. 1.588кг.
P12
44200шт.12080113 см. 129.108кг.
Логистические данные Нетто
Глубина 9 мм
Высота 156 мм
Ширина 85 мм
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Каталог электроустановочных изделий 2024
Дата документа: 03/05/2024
Формат PDF
Размер 92.61 MB
Каталог электроустановочных изделий 2024
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Дата документа: 31/05/2024
Формат PDF
Размер 9.99 MB
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Дата документа: 10/09/2024
Формат PDF
Размер 1.3 MB
Отказное письмо для позиций, не требующих сертификатов
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