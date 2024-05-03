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KD-2B-28
W59 AQUA 2-постовая РАМКА, IP44, СЛОНОВАЯ КОСТЬ
KD-2B-28

W59 AQUA 2-постовая РАМКА, IP44, СЛОНОВАЯ КОСТЬ

Референс: KD-2B-28
Линейка W59

Рамка Systeme Electric (ранее Schneider Electric) W59 (цвет слоновая кость) двухместная. - Несмотря на внешнее сходство, конструкция рамок серии W59aqua отличается от конструкции рамок серии W59. Механизмы и рамки со степенью защиты IP20 несовместимы с механизмами и рамками со степенью защиты IP44. - Позволяет гармонично вписать электроустановочное изделие в интерьер помещения. - Изделие со степенью защиты IP44 обеспечит безопасность использования в ванной и на кухне. - Корпус изделия выполнен из высококачественного ABS-пластика.

Спецификация
Технические характеристики
EC000007 Рамка для электроустановочных устройств
Количество постов по вертикали 2
Количество модулей по горизонтали (для модульных серий) 2
Степень защиты (IP) IP44
Прозрачный Нет
Основные характеристики
Серия W59
Оттенок цвета накладки слоновая кость
Тип продукта рамка
Тип покрытия глянцевое
Режим фиксации защёлкивание
Дополнительные характеристики
Материал ABS (акрилонитрил-бутадиен-стирол)
Вес нетто 0.0274 кг
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.46902010010272310.53.5 см. 0.048кг.
BAG
320шт.1469020100102440.424.214 см. 1.158кг.
P12
41400шт.12080113 см. 99.038кг.
Логистические данные Нетто
Глубина 32.5 мм
Высота 156.2 мм
Ширина 85 мм
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Дата документа: 03/05/2024
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Размер 92.61 MB
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Дата документа: 10/09/2024
Формат PDF
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