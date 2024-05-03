W59 3-постовая РАМКА, БЕЛЫЙ
W59 3-постовая РАМКА, БЕЛЫЙ
Референс: KD-3-18
Рамка Systeme Electric (ранее Schneider Electric) W59 (цвет белый) трёхместная. - Позволяет гармонично вписать электроустановочное изделие в интерьер помещения. - Корпус изделия выполнен из высококачественного ABS-пластика.
Спецификация
Технические характеристики
EC000007 Рамка для электроустановочных устройств
Количество постов по вертикали 3
Количество модулей по горизонтали (для модульных серий) 3
Степень защиты (IP) IP20
Прозрачный Нет
Основные характеристики
Режим фиксации защёлкивание
Количество постов 3-постовая
Серия W59
Тип продукта рамка
Оттенок цвета накладки белый
Дополнительные характеристики
Вес нетто 0.0304 кг
Материал ABS (акрилонитрил-бутадиен-стирол)
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|4607050335234
|32
|10.5
|1.1
|см.
|0.033
|кг.
CAR
|2
|—
|15
|шт.
|4690201018148
|37.2
|18.6
|10.6
|см.
|0.635
|кг.
BAG
|3
|—
|90
|шт.
|14690201018145
|38.4
|38.4
|33.2
|см.
|4.331
|кг.
P12
|4
|—
|1620
|шт.
|—
|120
|80
|114.6
|см.
|95.943
|кг.
Логистические данные Нетто
Глубина 9 мм
Высота 227 мм
Ширина 85 мм
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Тип документа
Каталог
Каталог электроустановочных изделий 2024
Дата документа: 03/05/2024
Формат PDF
Размер 92.61 MB
Каталог электроустановочных изделий 2024
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Дата документа: 31/05/2024
Формат PDF
Размер 9.99 MB
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Дата документа: 10/09/2024
Формат PDF
Размер 1.3 MB
Отказное письмо для позиций, не требующих сертификатов
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