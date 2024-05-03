W59 3-постовая РАМКА, СЛОНОВАЯ КОСТЬ
W59 3-постовая РАМКА, СЛОНОВАЯ КОСТЬ
Референс: KD-3-28
Рамка Systeme Electric (ранее Schneider Electric) W59 (цвет слоновая кость) трёхместная. - Позволяет гармонично вписать электроустановочное изделие в интерьер помещения. - Корпус изделия выполнен из высококачественного ABS-пластика.
Спецификация
Технические характеристики
EC000007 Рамка для электроустановочных устройств
Количество постов по вертикали 3
Количество модулей по горизонтали (для модульных серий) 3
Степень защиты (IP) IP20
Прозрачный Нет
Основные характеристики
Тип покрытия глянцевое
Серия W59
Режим фиксации защёлкивание
Оттенок цвета накладки слоновая кость
Тип продукта рамка
Дополнительные характеристики
Вес нетто 0.0304 кг
Материал ABS (акрилонитрил-бутадиен-стирол)
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|4607050335494
|32
|10.5
|1.1
|см.
|0.033
|кг.
CAR
|2
|—
|15
|шт.
|4690201018155
|37.2
|18.6
|10.6
|см.
|0.631
|кг.
BAG
|3
|—
|90
|шт.
|14690201018152
|38.4
|38.4
|33.2
|см.
|4.306
|кг.
P12
|4
|—
|1620
|шт.
|—
|120
|80
|114.6
|см.
|95.506
|кг.
Логистические данные Нетто
Глубина 9 мм
Высота 227 мм
Ширина 85 мм
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Тип документа
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Каталог электроустановочных изделий 2024
Дата документа: 03/05/2024
Формат PDF
Размер 92.61 MB
Каталог электроустановочных изделий 2024
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Дата документа: 31/05/2024
Формат PDF
Размер 9.99 MB
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Дата документа: 10/09/2024
Формат PDF
Размер 1.3 MB
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