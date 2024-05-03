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KD-3-68
W59 3-постовая РАМКА, ЧЕРНЫЙ БАРХАТ
KD-3-68
KD-3-68

W59 3-постовая РАМКА, ЧЕРНЫЙ БАРХАТ

Референс: KD-3-68
Линейка W59

Рамка Systeme Electric (ранее Schneider Electric) W59 (цвет чёрный бархат) трёхместная. - Позволяет гармонично вписать электроустановочное изделие в интерьер помещения. - Корпус изделия выполнен из высококачественного ABS-пластика.

Спецификация
Технические характеристики
EC000007 Рамка для электроустановочных устройств
Количество постов по вертикали 3
Количество модулей по горизонтали (для модульных серий) 3
Степень защиты (IP) IP20
Прозрачный Нет
Основные характеристики
Оттенок цвета накладки черный
Серия W59
Тип покрытия окрашенный
Количество постов 3-постовая
Режим фиксации защёлкивание
Дополнительные характеристики
Вес нетто 0.0304 кг
Материал ABS (акрилонитрил-бутадиен-стирол)
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.46070503375353210.51.1 см. 0.033кг.
CAR
215шт.469020101818637.218.610.6 см. 0.63кг.
BAG
390шт.1469020101818338.438.433.2 см. 4.304кг.
P12
41620шт.12080114.6 см. 95.457кг.
Логистические данные Нетто
Глубина 9 мм
Высота 227 мм
Ширина 85 мм
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Каталог
Каталог электроустановочных изделий 2024
Дата документа: 03/05/2024
Формат PDF
Размер 92.61 MB
Каталог электроустановочных изделий 2024
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Дата документа: 31/05/2024
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