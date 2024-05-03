W59 4-постовая РАМКА, БЕЛЫЙ
W59 4-постовая РАМКА, БЕЛЫЙ
Референс: KD-4-18
Рамка Systeme Electric (ранее Schneider Electric) W59 (цвет белый) четырёхместная. - Позволяет гармонично вписать электроустановочное изделие в интерьер помещения. - Корпус изделия выполнен из высококачественного ABS-пластика.
Спецификация
Технические характеристики
EC000007 Рамка для электроустановочных устройств
Количество постов по вертикали 4
Количество модулей по горизонтали (для модульных серий) 1
Степень защиты (IP) IP20
Прозрачный Нет
Основные характеристики
Оттенок цвета накладки белый
Серия продукта W59
Тип продукта рамка
Дополнительные характеристики
Режим фиксации защёлкивание
Количество постов 4-постовая
Материал ABS (акрилонитрил-бутадиен-стирол)
Тип покрытия глянцевая
Экологичность предложения
Информация об исключениях по регламенту rohs да
Статус устойчивого продукта Грин Премиум продукция
Не содержит ртути да
Экологическая отчетнсть ENVPEP130201EN
Регламент rohs китая Продукт вне сферы действия RoHS Китая. Декларация вещества дла сведения
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|4607050335241
|39
|10.5
|1.1
|см.
|0.041
|кг.
CAR
|2
|—
|15
|шт.
|4690201018223
|37.2
|18.6
|10.6
|см.
|0.755
|кг.
BAG
|3
|—
|90
|шт.
|14690201018220
|38.4
|38.4
|33.2
|см.
|5.054
|кг.
P12
|4
|—
|1620
|шт.
|—
|120
|80
|114.6
|см.
|108.956
|кг.
Логистические данные Нетто
Глубина 9 мм
Высота 298 мм
Вес 0.0383 кг
Ширина 85 мм
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