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KD-4-48
W59 4-постовая РАМКА, ШАМПАНЬ
KD-4-48
KD-4-48

W59 4-постовая РАМКА, ШАМПАНЬ

Референс: KD-4-48
Линейка W59

Рамка Systeme Electric (ранее Schneider Electric) W59 (цвет шампань) четырёхместная. - Позволяет гармонично вписать электроустановочное изделие в интерьер помещения. - Корпус изделия выполнен из высококачественного ABS-пластика.

Спецификация
Технические характеристики
EC000007 Рамка для электроустановочных устройств
Количество постов по вертикали 4
Количество модулей по горизонтали (для модульных серий) 1
Степень защиты (IP) IP20
Прозрачный Нет
Основные характеристики
Оттенок цвета накладки золотой
Тип продукта рамка
Серия продукта W59
Дополнительные характеристики
Материал ABS (акрилонитрил-бутадиен-стирол)
Режим фиксации защёлкивание
Количество постов 4-постовая
Тип покрытия окрашенный
Экологичность предложения
Статус устойчивого продукта Грин Премиум продукция
Профиль кругооборота N/A
Экологическая отчетнсть ENVPEP130201EN
Не содержит ртути да
Директива ec rohs Соответствует
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.46070503392493910.51.1 см. 0.042кг.
CAR
215шт.469020101824737.218.610.6 см. 0.775кг.
BAG
390шт.1469020101824438.438.433.2 см. 5.17кг.
P12
41620шт.12080114.6 см. 111.046кг.
Логистические данные Нетто
Глубина 9 мм
Высота 298 мм
Вес 0.0383 кг
Ширина 85 мм
Документы
Фильтры
Тип документа
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Каталог
Каталог электроустановочных изделий 2024
Дата документа: 03/05/2024
Формат PDF
Размер 92.61 MB
Каталог электроустановочных изделий 2024
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Формат PDF
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