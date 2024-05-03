W59 4-постовая РАМКА, МАТОВЫЙ ХРОМ
W59 4-постовая РАМКА, МАТОВЫЙ ХРОМ
Референс: KD-4-58
Рамка Systeme Electric (ранее Schneider Electric) W59 (цвет матовый хром) четырёхместная. - Позволяет гармонично вписать электроустановочное изделие в интерьер помещения. - Корпус изделия выполнен из высококачественного ABS-пластика.
Спецификация
Технические характеристики
EC000007 Рамка для электроустановочных устройств
Количество постов по вертикали 4
Количество модулей по горизонтали (для модульных серий) 1
Степень защиты (IP) IP20
Прозрачный Нет
Основные характеристики
Тип продукта рамка
Оттенок цвета накладки матовый хром
Серия продукта W59
Дополнительные характеристики
Тип покрытия окрашенный
Режим фиксации защёлкивание
Материал ABS (акрилонитрил-бутадиен-стирол)
Количество постов 4-постовая
Экологичность предложения
Не содержит ртути да
Статус устойчивого продукта Грин Премиум продукция
Регламент reach Содержание особо опасных веществ не превышает пороговую величину
Информация об исключениях по регламенту rohs да
Регламент rohs китая Продукт вне сферы действия RoHS Китая. Декларация вещества дла сведения
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|4607050339003
|39
|10.5
|1.1
|см.
|0.042
|кг.
CAR
|2
|—
|15
|шт.
|4690201018254
|37.2
|18.6
|10.6
|см.
|0.767
|кг.
BAG
|3
|—
|90
|шт.
|14690201018251
|38.4
|38.4
|33.2
|см.
|5.122
|кг.
P12
|4
|—
|1620
|шт.
|—
|120
|80
|114.6
|см.
|110.187
|кг.
Логистические данные Нетто
Глубина 9 мм
Высота 298 мм
Вес 0.0383 кг
Ширина 85 мм
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