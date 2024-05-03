W59 4-постовая РАМКА, ЧЕРНЫЙ БАРХАТ
W59 4-постовая РАМКА, ЧЕРНЫЙ БАРХАТ
Референс: KD-4-68
Рамка Systeme Electric (ранее Schneider Electric) W59 (цвет чёрный бархат) четырёхместная. - Позволяет гармонично вписать электроустановочное изделие в интерьер помещения. - Корпус изделия выполнен из высококачественного ABS-пластика.
Спецификация
Технические характеристики
EC000007 Рамка для электроустановочных устройств
Количество постов по вертикали 4
Количество модулей по горизонтали (для модульных серий) 1
Степень защиты (IP) IP20
Прозрачный Нет
Основные характеристики
Тип продукта рамка
Серия продукта W59
Оттенок цвета накладки черный
Дополнительные характеристики
Материал ABS (акрилонитрил-бутадиен-стирол)
Количество постов 4-постовая
Тип покрытия окрашенный
Режим фиксации защёлкивание
Экологичность предложения
Экологическая отчетнсть ENVPEP130201EN
Регламент reach Содержание особо опасных веществ не превышает пороговую величину
Не содержит ртути да
Профиль кругооборота N/A
Директива ec rohs Соответствует
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|4607050337542
|39
|10.5
|1.1
|см.
|0.042
|кг.
CAR
|2
|—
|15
|шт.
|4690201018261
|37.2
|18.6
|10.6
|см.
|0.765
|кг.
BAG
|3
|—
|90
|шт.
|14690201018268
|38.4
|38.4
|33.2
|см.
|5.111
|кг.
P12
|4
|—
|1620
|шт.
|—
|120
|80
|114.6
|см.
|109.993
|кг.
Логистические данные Нетто
Глубина 9 мм
Высота 298 мм
Вес 0.0383 кг
Ширина 85 мм
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