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KD-4-78
W59 4-постовая РАМКА, СОСНА
KD-4-78

W59 4-постовая РАМКА, СОСНА

Референс: KD-4-78
Линейка W59

Рамка Systeme Electric (ранее Schneider Electric) W59 (цвет сосна) четырёхместная. - Позволяет гармонично вписать электроустановочное изделие в интерьер помещения. - Корпус изделия выполнен из высококачественного ABS-пластика.

Спецификация
Технические характеристики
EC000007 Рамка для электроустановочных устройств
Количество постов по вертикали 4
Количество модулей по горизонтали (для модульных серий) 1
Степень защиты (IP) IP20
Прозрачный Нет
Основные характеристики
Тип продукта рамка
Оттенок цвета накладки сосна
Серия продукта W59
Дополнительные характеристики
Тип покрытия декорировано пленкой
Режим фиксации защёлкивание
Материал ABS (акрилонитрил-бутадиен-стирол)
Количество постов 4-постовая
Экологичность предложения
Статус устойчивого продукта Грин Премиум продукция
Директива ec rohs Соответствует
Не содержит ртути да
Профиль кругооборота N/A
Экологическая отчетнсть ENVPEP130201EN
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.46070503390413910.51.1 см. 0.044кг.
CAR
215шт.469020101827837.218.610.6 см. 0.804кг.
BAG
390шт.1469020101827538.438.433.2 см. 5.349кг.
P12
41620шт.12080114.6 см. 114.27кг.
Логистические данные Нетто
Глубина 9 мм
Высота 298 мм
Вес 0.0383 кг
Ширина 85 мм
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Каталог электроустановочных изделий 2024
Дата документа: 03/05/2024
Формат PDF
Размер 92.61 MB
Каталог электроустановочных изделий 2024
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Дата документа: 31/05/2024
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Размер 9.99 MB
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Отказное письмо для позиций, не требующих сертификатов
Дата документа: 10/09/2024
Формат PDF
Размер 1.3 MB
Отказное письмо для позиций, не требующих сертификатов
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