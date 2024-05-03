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KLK-5S
КОРОБКА КЛЕММНАЯ IP44 МОНТ.ПЛ.,КР.Л. (5Х6,0 ММ2, 380В, 40А)
KLK-5S

КОРОБКА КЛЕММНАЯ IP44 МОНТ.ПЛ.,КР.Л. (5Х6,0 ММ2, 380В, 40А)

Референс: KLK-5S
Линейка MultiBox

КОРОБКА КЛЕММНАЯ IP44 для подключения электроплит и духовок (колодка 5х6,0 мм2, 380 В, 40А), цвет-белый, подходит для открытого и скрытого монтажа

Спецификация
Технические характеристики
EC002713 Клеммная распределительная коробка/бокс
Номин. напряжение изоляции Ui 380
Количество соединительных зажимов/клемм 5
Глубина 37
Цвет Белый
Основные характеристики
Тип продукта клеммная коробка
Дополнительные характеристики
Материал ABS (акрилонитрил-бутадиен-стирол)
Цветовой оттенок белый
Тип покрытия (матовый)
Монтаж электропроводки Скрытый
Условия эксплуатации
Степень защиты ip IP44
Экологичность предложения
Профиль кругооборота N/A
Директива ec rohs Соответствует
Экологическая отчетнсть ENVPEP130201EN
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.460705033282010.2103.7 см. 0.211кг.
BAG
350шт.3460705033282140.424.228.8 см. 10.846кг.
P12
41500шт.12080101.4 см. 343.365кг.
Логистические данные Нетто
Глубина 37 мм
Высота 102 мм
Ширина 100 мм
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Тип документа
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Дата документа: 16/09/2024
Формат ZIP
Размер 318.59 MB
Электроустановочные изделия производства Systeme Electric
С-ТР ТС-НВО
ЕАЭС RU С-RU.АТ21.В.00102_21
Формат PDF
Размер 898.59 kB
Срок действия: 14/12/2021 - 13/12/2026
ЕАЭС RU С-RU.АТ21.В.00102_21
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