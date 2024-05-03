КОРОБКА КЛЕММНАЯ IP44 МОНТ.ПЛ.,КР.Л. (5Х6,0 ММ2, 380В, 40А)
КОРОБКА КЛЕММНАЯ IP44 МОНТ.ПЛ.,КР.Л. (5Х6,0 ММ2, 380В, 40А)
Референс: KLK-5S
КОРОБКА КЛЕММНАЯ IP44 для подключения электроплит и духовок (колодка 5х6,0 мм2, 380 В, 40А), цвет-белый, подходит для открытого и скрытого монтажа
Спецификация
Технические характеристики
EC002713 Клеммная распределительная коробка/бокс
Номин. напряжение изоляции Ui 380
Количество соединительных зажимов/клемм 5
Глубина 37
Цвет Белый
Основные характеристики
Тип продукта клеммная коробка
Дополнительные характеристики
Материал ABS (акрилонитрил-бутадиен-стирол)
Цветовой оттенок белый
Тип покрытия (матовый)
Монтаж электропроводки Скрытый
Условия эксплуатации
Степень защиты ip IP44
Экологичность предложения
Профиль кругооборота N/A
Директива ec rohs Соответствует
Экологическая отчетнсть ENVPEP130201EN
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|4607050332820
|10.2
|10
|3.7
|см.
|0.211
|кг.
BAG
|3
|—
|50
|шт.
|34607050332821
|40.4
|24.2
|28.8
|см.
|10.846
|кг.
P12
|4
|—
|1500
|шт.
|—
|120
|80
|101.4
|см.
|343.365
|кг.
Логистические данные Нетто
Глубина 37 мм
Высота 102 мм
Ширина 100 мм
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Тип документа
Каталог
Каталог электроустановочных изделий 2024
Дата документа: 03/05/2024
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Электроустановочные изделия производства Systeme Electric
Дата документа: 16/09/2024
Формат ZIP
Размер 318.59 MB
Электроустановочные изделия производства Systeme Electric
С-ТР ТС-НВО
ЕАЭС RU С-RU.АТ21.В.00102_21
Формат PDF
Размер 898.59 kB
Срок действия: 14/12/2021 - 13/12/2026
ЕАЭС RU С-RU.АТ21.В.00102_21
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