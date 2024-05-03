КОРОБКА УСТАНОВОЧНАЯ С/У ДЛЯ ГСК 2-Я
КОРОБКА УСТАНОВОЧНАЯ С/У ДЛЯ ГСК 2-Я
Референс: KM-251
КОРОБКА УСТАНОВОЧНАЯ ДВОЙНАЯ для скрытого монтажа в полые стены (гипсокартон), цвет-жёлтый
Спецификация
Технические характеристики
EC002601 Коробка/корпус для скрытого монтажа в стене/потолке
Внутр. глубина 50
Глубина 52-52
Способ монтажа Пустотелая (полая) стена
Ширина 71
Основные характеристики
Сегмент рынка Жилищный сектор Малые коммерческие предприятия
Серия Glossa
Цветовой оттенок желтый
Тип продукта монтажная коробка
Дополнительные характеристики
Монтаж электропроводки Скрытый
Стойкость к воздействию огня и сверхвысоки 650 °C
Тип покрытия матовый
Материал PP (полипропилен)
Количество постов 2-постовая
Условия эксплуатации
Степень защиты ip IP30
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|4690201007692
|15.6
|7.2
|4.6
|см.
|0.048
|кг.
BAG
|3
|—
|40
|шт.
|14690201007699
|40.4
|24.2
|28.8
|см.
|2.21
|кг.
P12
|4
|—
|1200
|шт.
|—
|120
|80
|101.4
|см.
|84.278
|кг.
Логистические данные Нетто
Глубина 51 мм
Высота 71 мм
Ширина 151 мм
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Тип документа
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Дата документа: 03/05/2024
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