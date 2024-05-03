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KM-252
КОРОБКА УСТАНОВОЧНАЯ С/У 2-Я
KM-252

КОРОБКА УСТАНОВОЧНАЯ С/У 2-Я

Референс: KM-252
Линейка MultiBox

КОРОБКА УСТАНОВОЧНАЯ ДВОЙНАЯ для скрытого монтажа в сплошные стены, цвет-зелёный

Спецификация
Технические характеристики
EC002601 Коробка/корпус для скрытого монтажа в стене/потолке
Внутр. глубина 49
Глубина 51-51
Способ монтажа Сплошная конструкция (бетон/кирпич)
Ширина 71
Основные характеристики
Цветовой оттенок зеленый
Серия Glossa
Сегмент рынка Жилищный сектор Малые коммерческие предприятия
Тип продукта монтажная коробка
Дополнительные характеристики
Количество постов 2-постовая
Тип покрытия матовый
Материал PP (полипропилен)
Монтаж электропроводки Скрытый
Стойкость к воздействию огня и сверхвысоки 650 °C
Условия эксплуатации
Степень защиты ip IP40
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.469020100770814.97.24.6 см. 0.043кг.
BAG
340шт.1469020100770540.424.228.8 см. 2.008кг.
P12
41200шт.12080101.4 см. 78.218кг.
Логистические данные Нетто
Глубина 51 мм
Высота 71 мм
Ширина 148 мм
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