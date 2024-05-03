ЭТЮД О/У компьютерная РОЗЕТКА RJ45 кат.5е, БЕЛЫЙ, Россия
ЭТЮД О/У компьютерная РОЗЕТКА RJ45 кат.5е, БЕЛЫЙ, Россия
Референс: KOMA-001B
Розетка Systeme Electric (ранее Schneider Electric) ЭТЮД (белый, открытой установки) компьютерная RJ45 категория 5е используется для удобного и быстрого подключения устройств к сети Интернет. Данное изделие подходит для любых помещений. Розетка проста в установке, надежна и прочна в применении. Сделано в России.
Спецификация
Технические характеристики
EC001264 Розетки телекоммуникационные (телефон/компьютер)
Цветовая кодировка Да
Степень защиты (IP) IP20
Материал Пластик
Цвет изделия Белый
Основные характеристики
Тип продукта компьютерная розетка
Серия Этюд Etude
Тип экранирования UTP
Область применения связь
Цветовой оттенок Белый (RAL 9003)
Дополнительные характеристики
Способ установки лапками винтами
Соединение – клеммы IDC Жесткий кабель
Сегмент рынка малые коммерческие предприятия рынок жилья
Тип покрытия глянцевое
Материал PA (полиамид): моноблок
Условия эксплуатации
Стандарты IEEE1394c
Степень защиты ip IP20
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|3606485439174
|16
|11.5
|4.6
|см.
|0.053
|кг.
CAR
|2
|—
|17
|шт.
|13606485439171
|37.2
|18.6
|8
|см.
|1.016
|кг.
BAG
|3
|—
|136
|шт.
|43606485439172
|38.4
|38.4
|33.2
|см.
|8.648
|кг.
P12
|4
|—
|2448
|шт.
|—
|120
|80
|114.6
|см.
|173.651
|кг.
Логистические данные Нетто
Глубина 43.4 мм
Высота 61 мм
Ширина 61 мм
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Дата документа: 03/05/2024
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Электроустановочные изделия производства Systeme Electric
Дата документа: 16/09/2024
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Размер 318.59 MB
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