ЭТЮД О/У компьютерная РОЗЕТКА RJ45 кат.5е, СОСНА, Россия
ЭТЮД О/У компьютерная РОЗЕТКА RJ45 кат.5е, СОСНА, Россия
Референс: KOMA-001D
Розетка Systeme Electric (ранее Schneider Electric) ЭТЮД (сосна, открытой установки) компьютерная RJ45 категория 5е используется для удобного и быстрого подключения устройств к сети Интернет. Данное изделие подходит для любых помещений. Розетка проста в установке, надежна и прочна в применении. Изделия цвета Сосна обладают уникальным рисунком, напоминающим древесный сруб. Сделано в России.
Спецификация
Технические характеристики
EC001264 Розетки телекоммуникационные (телефон/компьютер)
Цветовая кодировка Да
Степень защиты (IP) IP20
Материал Пластик
Цвет изделия Сосна
Основные характеристики
Тип продукта компьютерная розетка
Комплектация изделия механизм в сборе
Область применения связь
Серия Этюд Etude
Цветовой оттенок кремовый
Дополнительные характеристики
Материал PA (полиамид): моноблок
Тип монтажа открытый
Тип соединителя RJ45
Тип разъема keystone
Категория 5e
Условия эксплуатации
Степень защиты ip IP20
Стандарты IEEE1394c
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|3606485439198
|16
|11.5
|4.6
|см.
|0.052
|кг.
CAR
|2
|—
|17
|шт.
|13606485439195
|37.2
|18.6
|8
|см.
|1.009
|кг.
BAG
|3
|—
|136
|шт.
|43606485439196
|38.4
|38.4
|33.2
|см.
|8.591
|кг.
P12
|4
|—
|2448
|шт.
|—
|120
|80
|114.6
|см.
|172.623
|кг.
Логистические данные Нетто
Глубина 43.4 мм
Высота 61 мм
Ширина 61 мм
Документы
Фильтры
Тип документа
Каталог
Каталог электроустановочных изделий 2024
Дата документа: 03/05/2024
Формат PDF
Размер 92.61 MB
Каталог электроустановочных изделий 2024
Каталог
Каталог для дизайнеров 2024
Дата документа: 31/05/2024
Формат PDF
Размер 9.99 MB
Каталог для дизайнеров 2024
BIM модели
Электроустановочные изделия производства Systeme Electric
Дата документа: 16/09/2024
Формат ZIP
Размер 318.59 MB
Электроустановочные изделия производства Systeme Electric
Официальные письма
Отказное письмо для позиций, не требующих сертификатов
Дата документа: 10/09/2024
Формат PDF
Размер 1.3 MB
Отказное письмо для позиций, не требующих сертификатов
Подписаться на электронную рассылку Систэм Электрик
Рекомендуемые продукты