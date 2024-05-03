Продукты
KOMA-001K
ЭТЮД О/У компьютерная РОЗЕТКА RJ45 кат.5е, КРЕМОВЫЙ, Россия
KOMA-001K
KOMA-001K
KOMA-001K

ЭТЮД О/У компьютерная РОЗЕТКА RJ45 кат.5е, КРЕМОВЫЙ, Россия

Референс: KOMA-001K
Линейка Etude

Розетка Systeme Electric (ранее Schneider Electric) ЭТЮД (кремовый, открытой установки) компьютерная RJ45 категория 5е используется для удобного и быстрого подключения устройств к сети Интернет. Данное изделие подходит для любых помещений. Розетка проста в установке, надежна и прочна в применении. Сделано в России.

Спецификация
Технические характеристики
EC001264 Розетки телекоммуникационные (телефон/компьютер)
Цветовая кодировка Да
Степень защиты (IP) IP20
Материал Пластик
Цвет изделия Кремовый
Основные характеристики
Тип экранирования UTP
Тип продукта компьютерная розетка
Область применения связь
Комплектация изделия механизм в сборе
Цветовой оттенок сосна
Дополнительные характеристики
Способ установки лапками винтами
Сегмент рынка рынок жилья малые коммерческие предприятия
Тип разъема keystone
Категория 5e
Тип покрытия глянцевое
Условия эксплуатации
Стандарты IEEE1394c
Степень защиты ip IP20
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.36064854391811611.54.6 см. 0.052кг.
CAR
217шт.1360648543918837.218.68 см. 1.013кг.
BAG
3136шт.4360648543918938.438.433.2 см. 8.629кг.
P12
42448шт.12080114.6 см. 173.309кг.
Логистические данные Нетто
Глубина 43.4 мм
Высота 61 мм
Ширина 61 мм
Документы
Фильтры
Тип документа
Центр загрузок Центр Поддержки Клиентов
Каталог
Каталог электроустановочных изделий 2024
Дата документа: 03/05/2024
Формат PDF
Размер 92.61 MB
Каталог электроустановочных изделий 2024
Каталог
Каталог для дизайнеров 2024
Дата документа: 31/05/2024
Формат PDF
Размер 9.99 MB
Каталог для дизайнеров 2024
BIM модели
Электроустановочные изделия производства Systeme Electric
Дата документа: 16/09/2024
Формат ZIP
Размер 318.59 MB
Электроустановочные изделия производства Systeme Electric
Официальные письма
Отказное письмо для позиций, не требующих сертификатов
Дата документа: 10/09/2024
Формат PDF
Размер 1.3 MB
Отказное письмо для позиций, не требующих сертификатов
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