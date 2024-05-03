ЭТЮД О/У компьютерная РОЗЕТКА RJ45 кат.5е, БУК, Россия
ЭТЮД О/У компьютерная РОЗЕТКА RJ45 кат.5е, БУК, Россия
Референс: KOMA-001T
Розетка Systeme Electric (ранее Schneider Electric) ЭТЮД (бук, открытой установки) компьютерная RJ45 категория 5е используется для удобного и быстрого подключения устройств к сети Интернет. Данное изделие подходит для любых помещений. Розетка проста в установке, надежна и прочна в применении. Изделия цвета Бук обладают уникальным рисунком, напоминающим древесный сруб. Сделано в России.
Спецификация
Технические характеристики
EC001264 Розетки телекоммуникационные (телефон/компьютер)
Цветовая кодировка Да
Степень защиты (IP) IP20
Материал Пластик
Цвет изделия Бук
Основные характеристики
Область применения связь
Тип экранирования UTP
Серия Этюд Etude
Цветовой оттенок бук
Тип продукта компьютерная розетка
Дополнительные характеристики
Сегмент рынка малые коммерческие предприятия рынок жилья
Соединение – клеммы IDC Жесткий кабель
Материал PA (полиамид): моноблок
Способ установки лапками винтами
Тип разъема keystone
Условия эксплуатации
Стандарты IEEE1394c
Степень защиты ip IP20
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|3606485439204
|16
|11.5
|4.6
|см.
|0.052
|кг.
CAR
|2
|—
|17
|шт.
|13606485439201
|37.2
|18.6
|8
|см.
|1.014
|кг.
BAG
|3
|—
|136
|шт.
|43606485439202
|38.4
|38.4
|33.2
|см.
|8.63
|кг.
P12
|4
|—
|2448
|шт.
|—
|120
|80
|114.6
|см.
|173.333
|кг.
Логистические данные Нетто
Глубина 43.4 мм
Высота 61 мм
Ширина 61 мм
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Каталог электроустановочных изделий 2024
Дата документа: 03/05/2024
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Электроустановочные изделия производства Systeme Electric
Дата документа: 16/09/2024
Формат ZIP
Размер 318.59 MB
Электроустановочные изделия производства Systeme Electric
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Дата документа: 10/09/2024
Формат PDF
Размер 1.3 MB
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