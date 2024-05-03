ЭТЮД С/У компьютерная РОЗЕТКА RJ45 кат.5e, БЕЛЫЙ, Россия
ЭТЮД С/У компьютерная РОЗЕТКА RJ45 кат.5e, БЕЛЫЙ, Россия
Референс: KOMC-001b
КОМП. розетка RJ-45, КАТЕГОРИЯ 5. диапазон: Etude - тип устройства или его аксессуаров: компьютерная розетка - область применения: связь - комплектация изделия: механизм в сборе - тип экрана кабеля: U/UTP. Преимущества: Удачное решение для города и дачи, Доступная цена, Современный дизайн, Высокая степень надежности, Большой выбор функциональных возможностей и цветовых сочетаний, Простота и удобство монтажа, Соответствие ГОСТ Р и МЭК, Удобная упаковка.. применения: - Для загородного жилья, Для торговых центров, павильонов, зданий из сэндвич-панелей, где невозможно штробление стен, Прекрасная замена вышедших из строя электроустановочных изделий в многоквартирных домах, Для влажных помещений (IP44)..
Спецификация
Технические характеристики
EC001264 Розетки телекоммуникационные (телефон/компьютер)
Цветовая кодировка Да
Степень защиты (IP) IP20
Материал Пластик
Цвет изделия Белый
Основные характеристики
Цветовой оттенок Белый (RAL 9003)
Серия Этюд Etude
Комплектация изделия механизм в сборе
Тип продукта компьютерная розетка
Тип экранирования U/UTP
Дополнительные характеристики
Способ установки лапками винтами Винтом: shield
Категория 5
Количество контактов 8
Тип покрытия глянцевое
Тип разъема keystone
Условия эксплуатации
Степень защиты ip IP20
Стандарты IEEE1394c
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|4607098940414
|16
|11.5
|3.9
|см.
|0.051
|кг.
CAR
|2
|—
|10
|шт.
|4607098940421
|18.6
|18.6
|10.6
|см.
|0.607
|кг.
BAG
|3
|—
|120
|шт.
|4607098941770
|38.4
|38.4
|33.2
|см.
|7.804
|кг.
P12
|4
|—
|2160
|шт.
|—
|120
|80
|114.6
|см.
|158.462
|кг.
Логистические данные Нетто
Глубина 37 мм
Высота 81 мм
Ширина 81 мм
Документы
Фильтры
Тип документа
Каталог
Каталог электроустановочных изделий 2024
Дата документа: 03/05/2024
Формат PDF
Размер 92.61 MB
Каталог электроустановочных изделий 2024
Каталог
Каталог для дизайнеров 2024
Дата документа: 31/05/2024
Формат PDF
Размер 9.99 MB
Каталог для дизайнеров 2024
BIM модели
Электроустановочные изделия производства Systeme Electric
Дата документа: 16/09/2024
Формат ZIP
Размер 318.59 MB
Электроустановочные изделия производства Systeme Electric
Официальные письма
Отказное письмо для позиций, не требующих сертификатов
Дата документа: 10/09/2024
Формат PDF
Размер 1.3 MB
Отказное письмо для позиций, не требующих сертификатов
Подписаться на электронную рассылку Систэм Электрик
Рекомендуемые продукты