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KP-152-18
W59 КОРОБКА подъемная для наружного монтажа с рамкой 1-местная, БЕЛЫЙ
KP-152-18

W59 КОРОБКА подъемная для наружного монтажа с рамкой 1-местная, БЕЛЫЙ

Референс: KP-152-18
Линейка W59

Коробка Systeme Electric (ранее Schneider Electric) W59 (цвет белый) одноместная подъемная с рамками для открытого монтажа. - Позволяет установить любую функцию скрытого монтажа на стену (как изделие открытого монтажа) . - Корпус изделия выполнен из высококачественного ABS-пластика.

Спецификация
Технические характеристики
EC000080 Корпус (адаптер) для накладного монтажа ЭУИ скрытой установки
Цвет изделия Белый
Глубина устройства 39.5
Ширина устройства 85
С вводом для канала Да
Основные характеристики
Цветовой оттенок Белый
Сегмент рынка малые коммерческие предприятия рынок жилья
Тип продукта коробка для наружного монтажа
Серия W59 W59
Категория - аксессуар/отдельная деталь аксессуар для монтажа
Дополнительные характеристики
Материал ABS (акрилонитрил-бутадиен-стирол): крышка
Вес нетто 0.0567 кг
Совместимость серий продукта коробка для наружного монтажа
Тип покрытия глянцевое
Количество постов 1-постовая
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.36064809834121913.55.1 см. 0.054кг.
CAR
210шт.1360648098341923.219.58.9 см. 0.646кг.
BAG
360шт.4360648098341040.424.228.8 см. 4.169кг.
P12
41800шт.12080101.4 см. 143.049кг.
Логистические данные Нетто
Глубина 39.5 мм
Высота 85 мм
Ширина 85 мм
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Размер 92.61 MB
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