W59 КОРОБКА подъемная для наружного монтажа с рамкой 1-местная, БЕЛЫЙ
W59 КОРОБКА подъемная для наружного монтажа с рамкой 1-местная, БЕЛЫЙ
Референс: KP-152-18
Коробка Systeme Electric (ранее Schneider Electric) W59 (цвет белый) одноместная подъемная с рамками для открытого монтажа. - Позволяет установить любую функцию скрытого монтажа на стену (как изделие открытого монтажа) . - Корпус изделия выполнен из высококачественного ABS-пластика.
Спецификация
Технические характеристики
EC000080 Корпус (адаптер) для накладного монтажа ЭУИ скрытой установки
Цвет изделия Белый
Глубина устройства 39.5
Ширина устройства 85
С вводом для канала Да
Основные характеристики
Цветовой оттенок Белый
Сегмент рынка малые коммерческие предприятия рынок жилья
Тип продукта коробка для наружного монтажа
Серия W59 W59
Категория - аксессуар/отдельная деталь аксессуар для монтажа
Дополнительные характеристики
Материал ABS (акрилонитрил-бутадиен-стирол): крышка
Вес нетто 0.0567 кг
Совместимость серий продукта коробка для наружного монтажа
Тип покрытия глянцевое
Количество постов 1-постовая
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|3606480983412
|19
|13.5
|5.1
|см.
|0.054
|кг.
CAR
|2
|—
|10
|шт.
|13606480983419
|23.2
|19.5
|8.9
|см.
|0.646
|кг.
BAG
|3
|—
|60
|шт.
|43606480983410
|40.4
|24.2
|28.8
|см.
|4.169
|кг.
P12
|4
|—
|1800
|шт.
|—
|120
|80
|101.4
|см.
|143.049
|кг.
Логистические данные Нетто
Глубина 39.5 мм
Высота 85 мм
Ширина 85 мм
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