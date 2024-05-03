W59 КОРОБКА подъемная для наружного монтажа с рамкой 1-местная, ШАМПАНЬ
W59 КОРОБКА подъемная для наружного монтажа с рамкой 1-местная, ШАМПАНЬ
Референс: KP-152-48
Коробка Systeme Electric (ранее Schneider Electric) W59 (цвет шампань) одноместная подъемная с рамками для открытого монтажа. - Позволяет установить любую функцию скрытого монтажа на стену (как изделие открытого монтажа) . - Корпус изделия выполнен из высококачественного ABS-пластика.
Спецификация
Технические характеристики
EC000080 Корпус (адаптер) для накладного монтажа ЭУИ скрытой установки
Цвет изделия Шампань
Глубина устройства 39.5
Ширина устройства 85
Прозрачный Нет
Основные характеристики
Цветовой оттенок шампань
Сегмент рынка малые коммерческие предприятия рынок жилья
Серия W59 W59
Тип продукта коробка для наружного монтажа
Категория - аксессуар/отдельная деталь аксессуар для монтажа
Дополнительные характеристики
Глубина встраивания 39.5 мм
Вес нетто 0.0567 кг
Монтаж электропроводки открытый
Тип покрытия глянцевое
Материал ABS (акрилонитрил-бутадиен-стирол): крышка
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|3606480983436
|19
|13.5
|5.1
|см.
|0.049
|кг.
CAR
|2
|—
|10
|шт.
|13606480983433
|23.2
|19.5
|8.9
|см.
|0.593
|кг.
BAG
|3
|—
|60
|шт.
|43606480983434
|40.4
|24.2
|28.8
|см.
|3.85
|кг.
P12
|4
|—
|1800
|шт.
|—
|120
|80
|101.4
|см.
|133.491
|кг.
Логистические данные Нетто
Глубина 39.5 мм
Высота 85 мм
Ширина 85 мм
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