W59 КОРОБКА подъемная для наружного монтажа с рамкой 1-местная, СОСНА
W59 КОРОБКА подъемная для наружного монтажа с рамкой 1-местная, СОСНА
Референс: KP-152-78
Коробка Systeme Electric (ранее Schneider Electric) W59 (цвет сосна) одноместная подъемная с рамками для открытого монтажа. - Позволяет установить любую функцию скрытого монтажа на стену (как изделие открытого монтажа) . - Корпус изделия выполнен из высококачественного ABS-пластика.
Спецификация
Технические характеристики
EC000080 Корпус (адаптер) для накладного монтажа ЭУИ скрытой установки
Цвет изделия Сосна
Глубина устройства 39.5
Ширина устройства 85
Прозрачный Нет
Основные характеристики
Сегмент рынка малые коммерческие предприятия рынок жилья
Категория - аксессуар/отдельная деталь аксессуар для монтажа
Цветовой оттенок сосна
Тип продукта коробка для наружного монтажа
Серия W59 W59
Дополнительные характеристики
Глубина встраивания 39.5 мм
Тип покрытия глянцевое
Материал ABS (акрилонитрил-бутадиен-стирол): крышка
Монтаж электропроводки открытый
Совместимость серий продукта коробка для наружного монтажа
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|3606480983467
|19
|13.5
|5.1
|см.
|0.049
|кг.
CAR
|2
|—
|10
|шт.
|13606480983464
|23.2
|19.5
|8.9
|см.
|0.593
|кг.
BAG
|3
|—
|60
|шт.
|43606480983465
|40.4
|24.2
|28.8
|см.
|3.85
|кг.
P12
|4
|—
|1800
|шт.
|—
|120
|80
|101.4
|см.
|133.491
|кг.
Логистические данные Нетто
Глубина 39.5 мм
Высота 85 мм
Ширина 85 мм
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