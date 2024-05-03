W59 КОРОБКА подъемная для наружного монтажа с рамкой 2-местная, БЕЛЫЙ
W59 КОРОБКА подъемная для наружного монтажа с рамкой 2-местная, БЕЛЫЙ
Референс: KP-252-18
Коробка Systeme Electric (ранее Schneider Electric) W59 (цвет белый) двухместная подъемная с рамками для открытого монтажа. - Позволяет установить любую функцию скрытого монтажа на стену (как изделие открытого монтажа) . - Корпус изделия выполнен из высококачественного ABS-пластика.
Спецификация
Технические характеристики
EC000080 Корпус (адаптер) для накладного монтажа ЭУИ скрытой установки
Цвет изделия Белый
Ориентация монтажа Вертикальн.
Глубина устройства 39.5
Ширина устройства 85
Основные характеристики
Сегмент рынка Жилищный сектор Малые коммерческие предприятия
Серия W59 W59
Цветовой оттенок Белый
Категория - аксессуар/отдельная деталь аксессуар для монтажа
Тип продукта коробка для наружного монтажа
Дополнительные характеристики
Материал ABS (акрилонитрил-бутадиен-стирол): крышка
Совместимость серий продукта коробка для наружного монтажа
Тип покрытия глянцевое
Глубина встраивания 39.5 мм
Вес нетто 0.0867 кг
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|3606480983498
|27
|13.5
|5.1
|см.
|0.098
|кг.
CAR
|2
|—
|5
|шт.
|13606480983495
|23.2
|19.5
|8.9
|см.
|0.591
|кг.
BAG
|3
|—
|30
|шт.
|43606480983496
|40.4
|24.2
|28.8
|см.
|3.839
|кг.
P12
|4
|—
|900
|шт.
|—
|120
|80
|101.4
|см.
|133.154
|кг.
Логистические данные Нетто
Глубина 39.5 мм
Высота 156 мм
Ширина 85 мм
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