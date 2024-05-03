КОРОБКА УСТАНОВОЧНАЯ СКРЫТОЙ УСТАНОВКИ (82*34 ММ)
КОРОБКА УСТАНОВОЧНАЯ СКРЫТОЙ УСТАНОВКИ (82*34 ММ)
Референс: L90
КОРОБКА УСТАНОВОЧНАЯ скрытого монтажа в сплошные стены (82*34 ММ) без дна, в виде кольца
Спецификация
Технические характеристики
EC002601 Коробка/корпус для скрытого монтажа в стене/потолке
Глубина 34-34
Способ монтажа Сплошная конструкция (бетон/кирпич)
Конструктивное исполнение Коробка установочная
Диаметр 82
Основные характеристики
Серия Glossa
Цветовой оттенок белый
Тип продукта монтажная коробка
Сегмент рынка рынок жилья малые коммерческие предприятия
Дополнительные характеристики
Количество постов 1-постовая
Материал PP (полипропилен)
Огнестойкость 650 °C
Тип покрытия (матовый)
Монтаж электропроводки Скрытый
Условия эксплуатации
Степень защиты ip IP40
Экологичность предложения
Директива ec rohs Соответствует по умолчанию (продукт вне сферы действия ЕС RoHS)
Профиль кругооборота N/A
Экологическая отчетнсть ENVPEP100202EN
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|4607050333131
|8.6
|8.6
|3.7
|см.
|0.04
|кг.
BAG
|3
|—
|81
|шт.
|24607050333135
|40.4
|24.2
|28.8
|см.
|3.24
|кг.
P12
|4
|—
|2430
|шт.
|—
|120
|80
|101.4
|см.
|124
|кг.
Логистические данные Нетто
Глубина 34 мм
Высота 82 мм
Ширина 82 мм
Документы
Фильтры
Тип документа
Каталог
Каталог электроустановочных изделий 2024
Дата документа: 03/05/2024
Формат PDF
Размер 92.61 MB
Каталог электроустановочных изделий 2024
Каталог
Каталог для дизайнеров 2024
Дата документа: 31/05/2024
Формат PDF
Размер 9.99 MB
Каталог для дизайнеров 2024
Подписаться на электронную рассылку Систэм Электрик
Совместимые продукты