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L90
КОРОБКА УСТАНОВОЧНАЯ СКРЫТОЙ УСТАНОВКИ (82*34 ММ)
L90
L90
L90

КОРОБКА УСТАНОВОЧНАЯ СКРЫТОЙ УСТАНОВКИ (82*34 ММ)

Референс: L90
Линейка MultiBox

КОРОБКА УСТАНОВОЧНАЯ скрытого монтажа в сплошные стены (82*34 ММ) без дна, в виде кольца

Спецификация
Технические характеристики
EC002601 Коробка/корпус для скрытого монтажа в стене/потолке
Глубина 34-34
Способ монтажа Сплошная конструкция (бетон/кирпич)
Конструктивное исполнение Коробка установочная
Диаметр 82
Основные характеристики
Серия Glossa
Цветовой оттенок белый
Тип продукта монтажная коробка
Сегмент рынка рынок жилья малые коммерческие предприятия
Дополнительные характеристики
Количество постов 1-постовая
Материал PP (полипропилен)
Огнестойкость 650 °C
Тип покрытия (матовый)
Монтаж электропроводки Скрытый
Условия эксплуатации
Степень защиты ip IP40
Экологичность предложения
Директива ec rohs Соответствует по умолчанию (продукт вне сферы действия ЕС RoHS)
Профиль кругооборота N/A
Экологическая отчетнсть ENVPEP100202EN
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.46070503331318.68.63.7 см. 0.04кг.
BAG
381шт.2460705033313540.424.228.8 см. 3.24кг.
P12
42430шт.12080101.4 см. 124кг.
Логистические данные Нетто
Глубина 34 мм
Высота 82 мм
Ширина 82 мм
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Тип документа
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Каталог электроустановочных изделий 2024
Дата документа: 03/05/2024
Формат PDF
Размер 92.61 MB
Каталог электроустановочных изделий 2024
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