МОНТАЖНАЯ КОРОБКА ПОД БЕТОН БЕЗ ВИНТОВ
МОНТАЖНАЯ КОРОБКА ПОД БЕТОН БЕЗ ВИНТОВ
Референс: LEX1420571MR
МОНТАЖНАЯ КОРОБКА ПОД БЕТОН БЕЗ ВИНТОВ, IP40, цвет-зелёный, предназначена для заливки в бетон или монтажа в прямоугольное отверстие в сплошной стене
Спецификация
Технические характеристики
EC002601 Коробка/корпус для скрытого монтажа в стене/потолке
Внутр. глубина 45
Глубина 47-47
Способ монтажа Сплошная конструкция (бетон/кирпич)
Ширина 74
Основные характеристики
Область применения подключение 2 коробок аппаратуры
Сегмент рынка Жилищный сектор Малые коммерческие предприятия
Цветовой оттенок зеленый
Серия Multifix Modulo
Тип продукта монтажная коробка
Дополнительные характеристики
Монтаж электропроводки Скрытый
Совместимость серий продукта Glossa
Тип покрытия матовый
Стойкость к воздействию огня и сверхвысоки 650 °C
Режим фиксации оснастка
Условия эксплуатации
Степень защиты ip IP40
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|4607037946620
|8
|8
|5
|см.
|0.024
|кг.
BAG
|3
|—
|100
|шт.
|14607037946627
|42.6
|23.6
|37.2
|см.
|2.736
|кг.
P12
|4
|—
|3000
|шт.
|—
|120
|80
|126.6
|см.
|100.076
|кг.
Логистические данные Нетто
Глубина 51 мм
Высота 71 мм
Ширина 71 мм
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