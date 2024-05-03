Продукты
LEX1420572MR
МОНТАЖНАЯ КОРОБКА ПОД БЕТОН С ВИНТАМИ
LEX1420572MR

МОНТАЖНАЯ КОРОБКА ПОД БЕТОН С ВИНТАМИ

Референс: LEX1420572MR
Линейка MultiBox

МОНТАЖНАЯ КОРОБКА ПОД БЕТОН С ВИНТАМИ, IP40, цвет-зелёный, предназначена для заливки в бетон или монтажа в прямоугольное отверстие в сплошной стене

Спецификация
Технические характеристики
EC002601 Коробка/корпус для скрытого монтажа в стене/потолке
Внутр. глубина 45
Глубина 47-47
Способ монтажа Сплошная конструкция (бетон/кирпич)
Ширина 74
Основные характеристики
Область применения подключение 2 коробок аппаратуры
Сегмент рынка Жилищный сектор Малые коммерческие предприятия
Цветовой оттенок зеленый
Тип продукта монтажная коробка
Серия Multifix Modulo
Дополнительные характеристики
Количество постов 1-постовая
Материал PP (полипропилен)
Монтаж электропроводки Скрытый
Диаметр 71 мм
Стойкость к воздействию огня и сверхвысоки 650 °C
Условия эксплуатации
Степень защиты ip IP40
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.4607037945999885 см. 0.028кг.
BAG
3100шт.1460703794599642.623.637.2 см. 3.136кг.
P12
43000шт.12080126.6 см. 112.076кг.
Логистические данные Нетто
Глубина 51 мм
Высота 71 мм
Ширина 71 мм
Документы
Фильтры
Тип документа
Центр загрузок Центр Поддержки Клиентов
Каталог
Каталог электроустановочных изделий 2024
Дата документа: 03/05/2024
Формат PDF
Размер 92.61 MB
Каталог электроустановочных изделий 2024
Каталог
Каталог для дизайнеров 2024
Дата документа: 31/05/2024
Формат PDF
Размер 9.99 MB
Каталог для дизайнеров 2024
BIM модели
Электроустановочные изделия производства Systeme Electric
Дата документа: 16/09/2024
Формат ZIP
Размер 318.59 MB
Электроустановочные изделия производства Systeme Electric
Официальные письма
Отказное письмо для позиций, не требующих сертификатов
Дата документа: 10/09/2024
Формат PDF
Размер 1.3 MB
Отказное письмо для позиций, не требующих сертификатов
Центр загрузок Центр Поддержки Клиентов
Подписаться на электронную рассылку Систэм Электрик
Совместимые продукты
LEX1450414R
 
МОНТ КОРОБКА, ПОЛЫЕ СТЕНЫ, 68 ММ, ГЛ. 47 ММ, ЖЕЛТ
U191
 
КОРОБКА ОТВЕТВИТЕЛЬНАЯ С/У (размер коробки без крышки D96*15 ММ)
U192
 
КОРОБКА ОТВЕТВИТЕЛЬНАЯ С/У (размер коробки без крышки D96*30 ММ)
U195
 
КОРОБКА ОТВЕТВИТЕЛЬНАЯ С/У (размер коробки без крышки D71*30 ММ)
U194
 
КОРОБКА ОТВЕТВИТЕЛЬНАЯ С/У (размер коробки без крышки D71*15 ММ)
Фильтры
Поиск
Корзина