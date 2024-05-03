МОНТАЖНАЯ КОРОБКА ПОД БЕТОН С ВИНТАМИ
МОНТАЖНАЯ КОРОБКА ПОД БЕТОН С ВИНТАМИ
Референс: LEX1420572MR
МОНТАЖНАЯ КОРОБКА ПОД БЕТОН С ВИНТАМИ, IP40, цвет-зелёный, предназначена для заливки в бетон или монтажа в прямоугольное отверстие в сплошной стене
Спецификация
Технические характеристики
EC002601 Коробка/корпус для скрытого монтажа в стене/потолке
Внутр. глубина 45
Глубина 47-47
Способ монтажа Сплошная конструкция (бетон/кирпич)
Ширина 74
Основные характеристики
Область применения подключение 2 коробок аппаратуры
Сегмент рынка Жилищный сектор Малые коммерческие предприятия
Цветовой оттенок зеленый
Тип продукта монтажная коробка
Серия Multifix Modulo
Дополнительные характеристики
Количество постов 1-постовая
Материал PP (полипропилен)
Монтаж электропроводки Скрытый
Диаметр 71 мм
Стойкость к воздействию огня и сверхвысоки 650 °C
Условия эксплуатации
Степень защиты ip IP40
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|4607037945999
|8
|8
|5
|см.
|0.028
|кг.
BAG
|3
|—
|100
|шт.
|14607037945996
|42.6
|23.6
|37.2
|см.
|3.136
|кг.
P12
|4
|—
|3000
|шт.
|—
|120
|80
|126.6
|см.
|112.076
|кг.
Логистические данные Нетто
Глубина 51 мм
Высота 71 мм
Ширина 71 мм
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