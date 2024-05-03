МОНТ КОРОБКА, ПОЛЫЕ СТЕНЫ, 68 ММ, ГЛ. 47 ММ, ЖЕЛТ
МОНТ КОРОБКА, ПОЛЫЕ СТЕНЫ, 68 ММ, ГЛ. 47 ММ, ЖЕЛТ
Референс: LEX1450414R
МОНТАЖНАЯ КОРОБКА, ДЛЯ ПОЛЫХ СТЕНН, диаметр 68 мм, ГЛУБИНА 47 мм, цвет-жёлтый
Спецификация
Технические характеристики
EC002601 Коробка/корпус для скрытого монтажа в стене/потолке
Внутр. глубина 45
Глубина 47-47
Способ монтажа Пустотелая (полая) стена
Ширина 76
Основные характеристики
Цветовой оттенок желтый
Сегмент рынка Жилищный сектор Малые коммерческие предприятия
Тип продукта монтажная коробка
Дополнительные характеристики
Диаметр 68 мм
Монтаж электропроводки Скрытый
Количество постов 1-постовая
Тип покрытия матовый
Материал PP (полипропилен)
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|4607037945975
|7.8
|7.8
|5
|см.
|0.026
|кг.
BAG
|3
|—
|100
|шт.
|14607037945972
|42.6
|23.6
|37.2
|см.
|2.936
|кг.
P12
|4
|—
|3000
|шт.
|—
|120
|80
|126.6
|см.
|106.076
|кг.
Логистические данные Нетто
Глубина 47 мм
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Дата документа: 03/05/2024
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