Продукты
LEX1450414R
МОНТ КОРОБКА, ПОЛЫЕ СТЕНЫ, 68 ММ, ГЛ. 47 ММ, ЖЕЛТ
LEX1450414R
LEX1450414R
LEX1450414R
LEX1450414R
LEX1450414R

МОНТ КОРОБКА, ПОЛЫЕ СТЕНЫ, 68 ММ, ГЛ. 47 ММ, ЖЕЛТ

Референс: LEX1450414R
Линейка MultiBox

МОНТАЖНАЯ КОРОБКА, ДЛЯ ПОЛЫХ СТЕНН, диаметр 68 мм, ГЛУБИНА 47 мм, цвет-жёлтый

Спецификация
Технические характеристики
EC002601 Коробка/корпус для скрытого монтажа в стене/потолке
Внутр. глубина 45
Глубина 47-47
Способ монтажа Пустотелая (полая) стена
Ширина 76
Основные характеристики
Цветовой оттенок желтый
Сегмент рынка Жилищный сектор Малые коммерческие предприятия
Тип продукта монтажная коробка
Дополнительные характеристики
Диаметр 68 мм
Монтаж электропроводки Скрытый
Количество постов 1-постовая
Тип покрытия матовый
Материал PP (полипропилен)
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.46070379459757.87.85 см. 0.026кг.
BAG
3100шт.1460703794597242.623.637.2 см. 2.936кг.
P12
43000шт.12080126.6 см. 106.076кг.
Логистические данные Нетто
Глубина 47 мм
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Дата документа: 03/05/2024
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Размер 92.61 MB
Каталог электроустановочных изделий 2024
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Дата документа: 16/09/2024
Формат ZIP
Размер 318.59 MB
Электроустановочные изделия производства Systeme Electric
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Дата документа: 10/09/2024
Формат PDF
Размер 1.3 MB
Отказное письмо для позиций, не требующих сертификатов
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