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MA1M38
МЕХАНИЧ БЛОКИР ДЛЯ КОНТАКТОРОВ MC1D 9…38A
MA1M38

МЕХАНИЧ БЛОКИР ДЛЯ КОНТАКТОРОВ MC1D 9…38A

Референс: MA1M38
Линейка SystemePact M

Механическая блокировка для контакторов серии SystemePact MC1D на номинальный ток 9 – 38 A. Механическая блокировка предназначена для соединения двух контакторов в реверсивный. Реверсивный контактор используется для изменения направления вращения двигателя. Он позволяет не только запускать двигатель в любом направлении, но и быстро изменять его направление работы. Реверсивные контакторы применяются в промышленности для управления двигателями на транспорте, в станках и другом оборудовании.

Спецификация
Технические характеристики
EC002498 Аксессуары для низковольтного оборудования
Способ монтажа Втычной
Тип компонента/запасной части Механическая блокировка
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.46804090726227.51.96.8 см. 0.04кг.
BAG
350шт.1468040907262939208.5 см. 2.28кг.
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Каталог
Каталог SystemePact M
Дата документа: 15/04/2024
Формат PDF
Размер 14.23 MB
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