МЕХАНИЧ БЛОКИР ДЛЯ КОНТАКТОРОВ MC1D 40…95A
МЕХАНИЧ БЛОКИР ДЛЯ КОНТАКТОРОВ MC1D 40…95A
Референс: MA1M65
Механическая блокировка для контакторов серии SystemePact MC1D на номинальный ток 40 – 95 A. Механическая блокировка предназначена для соединения двух контакторов в реверсивный. Реверсивный контактор используется для изменения направления вращения двигателя. Он позволяет не только запускать двигатель в любом направлении, но и быстро изменять его направление работы. Реверсивные контакторы применяются в промышленности для управления двигателями на транспорте, в станках и другом оборудовании.
Спецификация
Технические характеристики
EC002498 Аксессуары для низковольтного оборудования
Способ монтажа Втычной
Тип компонента/запасной части Механическая блокировка
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|4680409072639
|7.5
|2.2
|6.8
|см.
|0.067
|кг.
BAG
|3
|—
|24
|шт.
|14680409072636
|39
|20
|8.5
|см.
|2.22
|кг.
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Тип документа
Каталог
Каталог SystemePact M
Дата документа: 15/04/2024
Формат PDF
Размер 14.23 MB
Каталог SystemePact M
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