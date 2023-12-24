ПРОМЕЖУТОЧНОЕ РЕЛЕ MA2K 2НО+2НЗ AC220V 50/60Hz
ПРОМЕЖУТОЧНОЕ РЕЛЕ MA2K 2НО+2НЗ AC220V 50/60Hz
Референс: MA2KN22M7
Промежуточное реле серии MA2K; исполнение – 2НО+2НЗ; напряжение управления – 220 В пер.тока; монтаж – на DIN-рейке или винтами на монтажной плате. Промежуточные реле предназначены для выполнения коммутации во вспомогательных цепях и цепях управления, защиты и сигнализации. Они применяются в различных устройствах автоматизации и управления оборудованием и всевозможными производственными процессами, а также в сфере телекоммуникации.
Спецификация
Технические характеристики
EC001437 Промежуточное реле
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|4680409144046
|6.2
|5
|6.6
|см.
|0.21
|кг.
BAG
|3
|—
|50
|шт.
|—
|33.4
|27.8
|16.4
|см.
|10.784
|кг.
P12
|4
|—
|2000
|шт.
|—
|120
|80
|95
|см.
|445
|кг.
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Тип документа
Каталог
Каталог 2023 SystemePact M_MC1K
Дата документа: 24/12/2023
Формат PDF
Размер 1.78 MB
Каталог 2023 SystemePact M_MC1K
Д-ТР ТС-НВО
ЕАЭС N RU Д-CN.РА08.В.84628_23
Формат PDF
Размер 973.05 kB
Срок действия: 18/10/2023 - 17/10/2028
ЕАЭС N RU Д-CN.РА08.В.84628_23
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