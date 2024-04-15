МОДУЛЬ ОГР. ПЕРЕН. MC1E RC 24-48V 25-38A (LAERCE)
МОДУЛЬ ОГР. ПЕРЕН. MC1E RC 24-48V 25-38A (LAERCE)
Референс: MA381RC
Модуль ограничения коммутационных перенапряжений для контакторов серии SystemePact MC1E на номинальный ток 25-38 А; тип – RC-фильтр; напряжение – 24…48 В; фронтальный монтаж. Модули ограничения перенапряжений обеспечивает эффективную защиту цепей, отличающихся высокой чувствительностью к высокочастотным и коммутационным помехам, генерируемым при отключении катушки контактора. Они увеличивает время отпускания контактора в 1,5-2 раза и ограничивают коммутационные перенапряжения.
Спецификация
Технические характеристики
EC000683 Модуль защиты от перенапряжений
Со светодиодной (LED) индикацией Нет
Функциональное назначение/применение Резистивно-емкостной (RC) элемент
Напряжение цепей управления 24-48
Тип напряжения управления AC (перемен.)
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|—
|15.5
|9.4
|4.8
|см.
|0.008
|кг.
CAR
|2
|—
|16
|шт.
|4680409077382
|15.5
|10
|5
|см.
|0.177
|кг.
BAG
|3
|—
|480
|шт.
|14680409077389
|34
|32
|29.1
|см.
|6.7
|кг.
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Каталог
Каталог SystemePact M
Дата документа: 15/04/2024
Формат PDF
Размер 14.23 MB
Каталог SystemePact M
С-ТР ТС-ЭМС, С-ТР ТС-НВО
ЕАЭС RU С-CN.НВ26.В.02533_22
Формат PDF
Размер 1.89 MB
Срок действия: 21/12/2022 - 22/12/2027
ЕАЭС RU С-CN.НВ26.В.02533_22
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