ПРОМЕЖУТОЧНОЕ РЕЛЕ MA3K 3НО+1НЗ DC110V

Промежуточное реле серии MA3K; исполнение – 3НО+1НЗ; напряжение управления – 110 В пост.тока; монтаж – на DIN-рейке или винтами на монтажной плате. Промежуточные реле предназначены для выполнения коммутации во вспомогательных цепях и цепях управления, защиты и сигнализации. Они применяются в различных устройствах автоматизации и управления оборудованием и всевозможными производственными процессами, а также в сфере телекоммуникации.