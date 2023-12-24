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MA3KN31FD
ПРОМЕЖУТОЧНОЕ РЕЛЕ MA3K 3НО+1НЗ DC110V
MA3KN31FD

ПРОМЕЖУТОЧНОЕ РЕЛЕ MA3K 3НО+1НЗ DC110V

Референс: MA3KN31FD
Линейка SystemePact M

Промежуточное реле серии MA3K; исполнение – 3НО+1НЗ; напряжение управления – 110 В пост.тока; монтаж – на DIN-рейке или винтами на монтажной плате. Промежуточные реле предназначены для выполнения коммутации во вспомогательных цепях и цепях управления, защиты и сигнализации. Они применяются в различных устройствах автоматизации и управления оборудованием и всевозможными производственными процессами, а также в сфере телекоммуникации.

Спецификация
Технические характеристики
EC001437 Промежуточное реле
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.46804091444596.257.6 см. 0.28кг.
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Тип документа
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Каталог
Каталог 2023 SystemePact M_MC1K
Дата документа: 24/12/2023
Формат PDF
Размер 1.78 MB
Каталог 2023 SystemePact M_MC1K
Д-ТР ТС-НВО
ЕАЭС N RU Д-CN.РА08.В.84628_23
Формат PDF
Размер 973.05 kB
Срок действия: 18/10/2023 - 17/10/2028
ЕАЭС N RU Д-CN.РА08.В.84628_23
Центр загрузок Центр Поддержки Клиентов
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