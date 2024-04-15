БЛОК ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКОЙ ЗАЩЕЛКИ MC1D 09-95A AC42V
БЛОК ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКОЙ ЗАЩЕЛКИ MC1D 09-95A AC42V
Референс: MA6DK10E7
Блок электромеханической защелки с катушкой управления AC42В для контакторов MC1D 09-95A. Используется для удержание контактора в замкнутом состоянии после снятия питания с катушки пускателя. Отключение контактора происходит при подаче напряжения на катушку блока электромеханической защёлки или с помощью механического рычага на его корпусе.
Спецификация
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|4680409169179
|4.5
|4.5
|6.6
|см.
|0.1
|кг.
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Каталог SystemePact M
Дата документа: 15/04/2024
Формат PDF
Размер 14.23 MB
Каталог SystemePact M
С-ТР ТС-НВО
ЕАЭС RU С-CN.НА46.В.06885_23
Формат PDF
Размер 1.35 MB
Срок действия: 30/08/2023 - 29/08/2028
ЕАЭС RU С-CN.НА46.В.06885_23
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