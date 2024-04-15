МОДУЛЬ ОГР. ПЕРЕН. MC1D RC 50-127V AC

Модуль ограничения коммутационных перенапряжений для контакторов серии SystemePact MC1D; тип – RC-фильтр; напряжение – 50…127 В; безвинтовое боковое крепление. Эффективная защита для цепей, обладающих высокой чувствительностью к высокочастотным помехам. Применяется только в тех случаях, когда имеется виртуально синусоидальное напряжение, т.е. с 5 %-м гармоническим искажением. Незначительное увеличение времени отпускания (в 1,2 - 2 раза выше нормального времени).