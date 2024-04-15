МОДУЛЬ ОГР. ПЕРЕН. MC1D ВАРИСТОР 110-250V AC/DC
МОДУЛЬ ОГР. ПЕРЕН. MC1D ВАРИСТОР 110-250V AC/DC
Референс: MAD4VU
Модуль ограничения коммутационных перенапряжений для контакторов серии SystemePact MC1D; тип – варистор; напряжение – 110…200 В пер./пост.ток ; безвинтовое боковое крепление. Модули ограничения перенапряжений обеспечивает эффективную защиту цепей чувствительных к высокочастотным и коммутационным помехам. Защита обеспечивается посредством ограничения неустановившегося напряжения до 2 Uc, не более. Незначительное увеличение времени отпускания (в 1,1 - 1,5 раза больше нормального времени).
Спецификация
Технические характеристики
EC000683 Модуль защиты от перенапряжений
Со светодиодной (LED) индикацией Нет
Функциональное назначение/применение Варистор
Напряжение цепей управления 110-250
Тип напряжения управления AC (перемен.)
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|4680409072561
|5.3
|3.1
|4.6
|см.
|0.023
|кг.
BAG
|3
|—
|56
|шт.
|14680409072568
|39
|20
|8.5
|см.
|2.45
|кг.
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Тип документа
Каталог
Каталог SystemePact M
Дата документа: 15/04/2024
Формат PDF
Размер 14.23 MB
Каталог SystemePact M
С-ТР ТС-ЭМС, С-ТР ТС-НВО
ЕАЭС RU С-CN.НВ26.В.02533_22
Формат PDF
Размер 1.89 MB
Срок действия: 21/12/2022 - 22/12/2027
ЕАЭС RU С-CN.НВ26.В.02533_22
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