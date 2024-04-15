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MAD8N02
ДОП. КОНТ. БЛОК MC1D АС, АС/DC 2Н3 БОКОВОЙ МОНТАЖ
MAD8N02

ДОП. КОНТ. БЛОК MC1D АС, АС/DC 2Н3 БОКОВОЙ МОНТАЖ

Референс: MAD8N02
Линейка SystemePact M

Блок дополнительных контактов для контакторов серии SystemePact MC1D с катушкой управления АС и АС/DC; конфигурация 2НЗ; боковой монтаж с помощью винтовых зажимов. Блоки дополнительных контактов применяются совместно с контакторами и предназначены для увеличения количества вспомогательных контактов, использующихся в цепях сигнализации и управления.

Спецификация
Технические характеристики
EC000041 Блок вспомогательных контактов
Количество нормально замкнутых (НЗ) контактов 2
Способ монтажа Монтаж сбоку
Тип подключения Винтовое соединение
Номин. раб. ток Ie при AC-15, 230 В 10
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.46804090724557.72.17.3 см. 0.06кг.
BAG
345шт.1468040907245239208.5 см. 3.79кг.
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Тип документа
Центр загрузок Центр Поддержки Клиентов
Каталог
Каталог SystemePact M
Дата документа: 15/04/2024
Формат PDF
Размер 14.23 MB
Каталог SystemePact M
С-ТР ТС-ЭМС, С-ТР ТС-НВО
ЕАЭС RU С-CN.НВ26.В.02533_22
Формат PDF
Размер 1.89 MB
Срок действия: 21/12/2022 - 22/12/2027
ЕАЭС RU С-CN.НВ26.В.02533_22
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