ДОП. КОНТ. БЛОК MC1D АС, АС/DC 2НО БОКОВОЙ МОНТАЖ

Блок дополнительных контактов для контакторов серии SystemePact MC1D с катушкой управления АС и АС/DC; конфигурация 2НО; боковой монтаж с помощью винтовых зажимов. Блоки дополнительных контактов применяются совместно с контакторами и предназначены для увеличения количества вспомогательных контактов, использующихся в цепях сигнализации и управления.