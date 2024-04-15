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MAFN04
ДОП. КОНТ. БЛОК MC1G/E 4НЗ ФРОНТАЛЬНЫЙ МОНТАЖ
MAFN04

ДОП. КОНТ. БЛОК MC1G/E 4НЗ ФРОНТАЛЬНЫЙ МОНТАЖ

Референс: MAFN04
Линейка SystemePact M

Блок дополнительных контактов для контакторов серии SystemePact MC1G/E; конфигурация 4НЗ; фронтальный монтаж с помощью винтовых зажимов. Блоки дополнительных контактов применяются совместно с контакторами и предназначены для увеличения количества вспомогательных контактов, использующихся в цепях сигнализации и управления.

Спецификация
Технические характеристики
EC000041 Блок вспомогательных контактов
Количество нормально замкнутых (НЗ) контактов 4
Способ монтажа Фронтальная установка (спереди)
Тип подключения Винтовое соединение
Номин. раб. ток Ie при AC-15, 230 В 3
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.13.910.24.6 см. 0.062кг.
CAR
26шт.468040907611813.910.24.6 см. 0.035кг.
S03
3204шт.14680409076115403030 см. 12.186кг.
Документы
Фильтры
Тип документа
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Каталог
Каталог SystemePact M
Дата документа: 15/04/2024
Формат PDF
Размер 14.23 MB
Каталог SystemePact M
С-ТР ТС-ЭМС, С-ТР ТС-НВО
ЕАЭС RU С-CN.НВ26.В.02533_22
Формат PDF
Размер 1.89 MB
Срок действия: 21/12/2022 - 22/12/2027
ЕАЭС RU С-CN.НВ26.В.02533_22
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