ДОП. КОНТ. БЛОК MC1G/E 4НО ФРОНТАЛЬНЫЙ МОНТАЖ
ДОП. КОНТ. БЛОК MC1G/E 4НО ФРОНТАЛЬНЫЙ МОНТАЖ
Референс: MAFN40
Блок дополнительных контактов для контакторов серии SystemePact MC1G/E; конфигурация 4НО; фронтальный монтаж с помощью винтовых зажимов. Блоки дополнительных контактов применяются совместно с контакторами и предназначены для увеличения количества вспомогательных контактов, использующихся в цепях сигнализации и управления.
Спецификация
Технические характеристики
EC000041 Блок вспомогательных контактов
Количество нормально замкнутых (НЗ) контактов 0
Способ монтажа Фронтальная установка (спереди)
Тип подключения Винтовое соединение
Номин. раб. ток Ie при AC-15, 230 В 3
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|—
|13.9
|10.2
|4.6
|см.
|0.035
|кг.
CAR
|2
|—
|6
|шт.
|4680409076170
|5
|10
|14
|см.
|0.405
|кг.
S02
|3
|—
|204
|шт.
|14680409076177
|40
|30
|15.5
|см.
|12.4
|кг.
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Тип документа
Каталог
Каталог SystemePact M
Дата документа: 15/04/2024
Формат PDF
Размер 14.23 MB
Каталог SystemePact M
С-ТР ТС-ЭМС, С-ТР ТС-НВО
ЕАЭС RU С-CN.НВ26.В.02533_22
Формат PDF
Размер 1.89 MB
Срок действия: 21/12/2022 - 22/12/2027
ЕАЭС RU С-CN.НВ26.В.02533_22
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