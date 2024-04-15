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MC1D32MD
КОНТАКТОР MC1D 3P 32A НО+НЗ 220VDC
MC1D32MD

КОНТАКТОР MC1D 3P 32A НО+НЗ 220VDC

Референс: MC1D32MD
Линейка SystemePact M

Контактор серии SystemePact MC1D на номинальный ток 32 А, 3P, 1НО+1НЗ; напряжение управления – 220 В пост. тока; крепеж – на DIN-рейке или монтажной плате. Контакторы серии SystemePact MC1D разработаны для управления двигателями различных типов, а также насосами, лифтов и системами вентиляции. Они имеют увеличенный электрический и механический ресурс; могут оснащаться дополнительными контактами, тепловыми реле, механическими блокировками, ограничителями перенапряжений.

Спецификация
Технические характеристики
EC000066 Магнитный пускатель/контактор перемен. тока (AC)
Количество нормально разомкнутых (НО) силовых контактов 3
Номин. раб. ток Ie при AC-1, 400 В 50
Номин. раб. ток Ie при AC-3, 400 В 32
Количество нормально замкнутых (НЗ) силовых контактов 0
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.46804090714039.85.111.5 см. 0.68кг.
BAG
330шт.1468040907140031.327.325 см. 21.38кг.
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Тип документа
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Каталог
Каталог SystemePact M
Дата документа: 15/04/2024
Формат PDF
Размер 14.23 MB
Каталог SystemePact M
С-ТР ТС-ЭМС, С-ТР ТС-НВО
ЕАЭС RU С-CN.НВ26.В.02533_22
Формат PDF
Размер 1.89 MB
Срок действия: 21/12/2022 - 22/12/2027
ЕАЭС RU С-CN.НВ26.В.02533_22
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