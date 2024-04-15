КОНТАКТОР MC1D 3P 38A НО+НЗ 24VDC

Контактор серии SystemePact MC1D на номинальный ток 38 А, 3P, 1НО+1НЗ; напряжение управления – 24 В пост. тока; крепеж – на DIN-рейке или монтажной плате. Контакторы серии SystemePact MC1D разработаны для управления двигателями различных типов, а также насосами, лифтов и системами вентиляции. Они имеют увеличенный электрический и механический ресурс; могут оснащаться дополнительными контактами, тепловыми реле, механическими блокировками, ограничителями перенапряжений.