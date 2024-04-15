КОНТАКТОР MC1D 3P 50A НО+НЗ 24-60V AC/DC
КОНТАКТОР MC1D 3P 50A НО+НЗ 24-60V AC/DC
Референс: MC1D50BNE
Контактор серии SystemePact MC1D на номинальный ток 50 А, 3P, 1НО+1НЗ; напряжение управления – 24…60 В пер./пост. тока; крепеж – на DIN-рейке или монтажной плате. Контакторы серии SystemePact MC1D разработаны для управления двигателями различных типов, а также насосами, лифтов и системами вентиляции. Они имеют увеличенный электрический и механический ресурс; могут оснащаться дополнительными контактами, тепловыми реле, механическими блокировками, ограничителями перенапряжений.
Спецификация
Технические характеристики
EC000066 Магнитный пускатель/контактор перемен. тока (AC)
Количество нормально разомкнутых (НО) силовых контактов 3
Номин. раб. ток Ie при AC-1, 400 В 80
Номин. раб. ток Ie при AC-3, 400 В 50
Количество нормально замкнутых (НЗ) силовых контактов 0
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|4680409071489
|11.1
|6.6
|13.7
|см.
|1.112
|кг.
BAG
|3
|—
|12
|шт.
|14680409071486
|39.5
|30.5
|16.3
|см.
|13.89
|кг.
Документы
Фильтры
Тип документа
Каталог
Каталог SystemePact M
Дата документа: 15/04/2024
Формат PDF
Размер 14.23 MB
Каталог SystemePact M
С-ТР ТС-ЭМС, С-ТР ТС-НВО
ЕАЭС RU С-CN.НВ26.В.02533_22
Формат PDF
Размер 1.89 MB
Срок действия: 21/12/2022 - 22/12/2027
ЕАЭС RU С-CN.НВ26.В.02533_22
Подписаться на электронную рассылку Систэм Электрик
Рекомендуемые продукты
Совместимые продукты